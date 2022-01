Strzelanina w Raciborzu. Młodzi sprawcy strzelali do ludzi i samochodów. Mieli arsenał broni

Strzelanina w Raciborzu

To się mogło skończyć tragicznie, a konsekwencje swoich czynów chłopcy odczuwali by do końca swojego życia.

Raciborscy policjanci po długiej i żmudnej pracy operacyjnej zatrzymali dwóch nastolatków, którzy strzelali z wiatrówki w kierunku przypadkowych przechodniów, zaparkowanych samochodów oraz okien balkonowych. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny.