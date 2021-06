Strzelanina w Zabrzu. Napastnicy ostrzelali policjantów. Mężczyzni i kobiety mieli pistolety, maczety i pałki

- Chwilę po tym do dyżurnego policji zadzwoniła jedna z osób, które były w środku budynku, mówiąc, że wszyscy postanowili oddać się w ręce mundurowych. Nikt nie został ranny - przekazują zabrzańscy policjanci.

Znajdujący się w budynku handlowym napastnicy nadal strzelali do policjantów . Policjanci byli zmuszeni do użycia broni. Oddali strzały w kierunku napastników.

- Na miejsce przyjechali policjanci nieoznakowanym samochodem. Gdy zbliżyli się do pawilonu handlowego, gdzie byli napastnicy w ich stronę poleciały strzały. Policjanci krzyknęli "Policja!". To jednak nie powstrzymało ataków. Policjanci odpowiedzieli ogniem - informuje sierż. szt. Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

- Napastnicy chcieli się poddać, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Dyżurny poinstruował ich, by porzucili broń i pojedynczo wychodzili z budynku. Łącznie zatrzymano 6 mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy byli pijani. Pobrana została im także krew do badań na obecność środków odurzających. Okazało się, że niektóre osoby miały już konflikt z prawem - były m.in. notowane za przestępstwa przeciwko mieniu czy z użyciem przemocy. Sprawę badają śledczy - informuje sierż. szt. Sebastian Bijok, z KMP w Zabrzu.