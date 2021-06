Strzelanina w Zawierciu. Służby ćwiczyły na wypadek zdarzenia masowego WIDEO+ZDJĘCIA

- Ćwiczenie dotyczy zdarzenia masowego powstałego w warunkach poza szpitalnych, czyli poza jego terenem. Sytuacja wyjściowa była taka, że do ćwiczących osób na parkingu przy ulicy Miodowej, sprawca zaczął strzelać z broni maszynowej, w wyniku czego dziesięć osób zostało poszkodowanych. Po przyjeździe policji, w wyniku strzelaniny, napastnik zginął. Policja zabezpieczyła teren i po przyjeździe straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego, przystąpili do działań ratunkowych. Dziesięć osób zostało skierowanych do pogotowia ratunkowego - wyjaśnia Krzysztof Pleban, koordynator ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Godzina 10 rano, w Zawierciu dochodzi do strzelaniny. Uzbrojony w broń maszynową mężczyzna celuje do 10 mieszkańców - każdy z nich ponosi poważne obrażenia. Niedługo później na miejscu pojawiają się policjanci, oddają celny strzał w stronę napastnika. Strzał okazuje się śmiertelny, mieszkańcom nic już nie grozi. Teraz czekają jedynie na przyjazd służb ratunkowych.

Kluczowa była segregacja poszkodowanych

Po przyjeździe strażaków z PSP Zawiercie oraz ratowników medycznych, przystąpiono do segregacji pacjentów. "Czy może Pani się poruszać?", "Czy coś jeszcze Pana boli?". Z każdej strony dobiegały szczegółowe pytania, które miały pozwolić służbom na lepsze ustalenie stanu zdrowia poszkodowanych. Jest to konieczne w przypadku masowych zdarzeń, by zgodnie z priorytetami przystępować do działań ratowniczych. Wszystko odbywało się zgodnie z "triażem". Ranni zostali podzieleni na zielonych, żółtych oraz czerwonych. Poszkodowani o czerwonym kolorze to Ci, którzy najszybciej potrzebują profesjonalnej pomocy i muszą zostać w pierwszej kolejności przetransportowani do szpitala. Doznali najpoważniejszych obrażeń. Pacjenci z kolorem żółtym doznali poważnych obrażeń, ale są w stanie wykonywać pojedyncze ruchy. Pacjenci zieloni są w stanie się poruszać, lecz powinni zostać poddani specjalistycznym badaniom.