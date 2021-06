Studenci szukają pracy. Jak uczelnie ze Śląska im w tym pomagają? Sprawdzamy

Wśród ofert rekrutacyjnych są m.in. propozycje stałych ofert, jak i sezonowych. Oferty sezonowe studenci mogą znaleźć wśród: umów zleceń, płatnych staży bądź praktyk. Czasem rodzaj oferty wynika również z nazwy stanowiska, np. „Płatny staż wakacyjny”. Dlatego uczelnia zachęca studentów i absolwentów, by - poszukując ofert - czytali dokładnie ich szczegóły, w których znajdują się m.in. informacje nt. okresu współpracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pozyskuje oferty rekrutacyjne i udostępnia je studentom oraz absolwentom na przeznaczonej do tego stronie internetowej uczelni - Twoja kariera . Uczelnia prowadzi także stronę "Twoja Kariera - UE Katowice" (@TwojaKarieraUE) na Facebooku. Za te działania odpowiedzialne jest na UE Katowice Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami.

- Oferty wakacyjne są zamieszczane przez pracodawców od maja do sierpnia. Najczęściej poszukiwani są studenci/absolwenci takich kierunków jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka oraz informatyka. Większość udostępnianych przez nas ofert dotyczy pracy na terenie województwa śląskiego - mówi dr Monika Kućmierczyk, kierownik Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami ponadto zachęca firmy do bezpłatnej publikacji ofert rekrutacyjnych na dedykowanej stronie uczelni – TUTAJ.

- Co ciekawe, nie zaobserwowaliśmy zmniejszenia liczby ofert rekrutacyjnych, w związku z panującą pandemią i związanymi z nią obostrzeniami - dodaje dr Monika Kućmierczyk z UE.

Samo wynagrodzenie za wykonywaną pracę jest bardzo rzadko podawane w ogłoszeniach – często widnieje informacja „do uzgodnienia”. Wynika to z faktu, iż pracodawcy są skłonni do negocjacji, jeśli kandydaci spełniają ich oczekiwania.

Uniwersytet Śląski pomaga studentom wejść na rynek pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach również wspiera studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. Za pomoc odpowiada Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Osoby przygotowujące się do poszukiwania pracy mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego czy coacha kariery m. in. w napisaniu dokumentów aplikacyjnych czy przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.