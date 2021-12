Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą zajęć zdalnych przed świętami Bożego Narodzenia

Studenci UŚ chcą nauki zdalnej. Rozmawiali na ten temat online z rektorami

Część studentów Uniwersytetu Śląskiego chciałoby powrócić do zdalnego nauczania i zgłaszało to swoim starostom i samorządom. W sprawę zaangażowali się także przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ. Do tej pory władze uczelni nie podjęły jeszcze takiej decyzji. Studenci zorganizowali petycje. Na Wydziale Nauk Społecznych podpisało się 676 studentów, na Wydziale Humanistycznym 1555 studenci, a na Wydziale Prawa i Administracji 421. W czwartek, 9 grudnia, ok. godz. 18.30 odbyło się spotkanie online, w którym o tym dyskutowano.