Studenci wrócą na uczelnie? Mieszkaniowa karuzela ruszyła. Zobaczcie, jakie mieszkania mogą wynająć studenci w Katowicach

Chociaż do rozpoczęcia roku akademickiego wciąż pozostaje jeszcze trochę czasu, wielu studentów śląskich uczelni myślami jest już w Katowicach. W największym ośrodku akademickim województwa śląskiego studiuje ponad sto tysięcy mieszkańców.

Grubo ponad połowa z nich kształci się w formie stacjonarnej, a ponieważ wśród studentów UŚ, UE, ŚUM, czy uczelni innych uczelni niepublicznych nie zawsze pochodzą z centrum metropolii, a niejednokrotnie nawet spoza województwa, portale z ogłoszeniami mieszkań na wynajem zostały rozpalone do czerwoności.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki, studenci po ponad półtorej roku nauki zdalnej wreszcie będą mogli wrócić w studenckie ławy. Wprawdzie same uczelnie nie wydały jeszcze co do tej kwestii stosownych komunikatów, to jak wynika z informacji resortu nauki, w ministerstwie chcą, żeby w ślad za uczniami szkół podstawowych i średnich poszli studenci, którzy mieliby wrócić do nauki stacjonarnej.