Studio DZ na Stadionie Śląskim: kibice oraz goście specjalni, m.in. Piotr Kupicha z zespołu FEEL

Polska-Argentyna 0:2 i ...gramy dalej!

Biało-Czerwoni mimo tego, że przegrali mecz z Argentyną, który rozegrał się w Katarze w środę, 30 listopada, zostają na Mundialu i awansują z grupy do fazy pucharowej z drugiego miejsca. Jednak do ostatnich minut meczu, nikt nie mógł być tego pewny. W tym samym czasie kończył się również mecz Arabii Saudyjskiej z Meksykiem i to właśnie bramka Arabii w doliczonym czasie gry przypieczętowała nasze wyjście z grupy.

Studio DZ na Stadionie Śląskim

Dziennikarze „Dziennika Zachodniego" Iwona Świetlik i Rafał Musioł po raz kolejny poprowadzili mundialowe studio DZ na Stadionie Śląskim i byli zarówno z fanami polskiej reprezentacji zgromadzonymi w strefie kibica, jak i z widzami, którzy obserwowali relacje „na żywo" na Facebooku DZ.

W studiu zagościli Agata Samek - piłkarka GKS-u Tychy oraz Piotr Kupicha - wokalista zespołu FEEL, znany z takich przebojów, jak m.in. „Jak anioła głos", „Jest już ciemno" czy „Pokaż, na co cię stać" - i właśnie przypominając sobie refren ostatniego z wymienionych utworów wspólnie z dziennikarzami kibicowali polskiej reprezentacji! O swoich emocjach związanych z meczem opowiedzieli także redaktor naczelny DZ Grzegorz Gajda, a także były, wieloletni dziennikarz sportowy DZ Leszek Jaźwiecki oraz kibice: pan Łukasz z synami Krystianem oraz Oliwierem.