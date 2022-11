Studio DZ: Polska - Meksyk 0:0. Komentarze. W sobotę mecz o wszystko z Arabią Saudyjską. Bądźcie z nami!

Od początku tegorocznych, dla nas wyjątkowych, bo jesienno-zimowych mistrzostw świata w Katarze towarzyszymy wam przeżywaniu tego wszystkiego, co ważne, ciekawe, a często zaskakujące. Staramy się pokazać kulisy tego ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, a także wspólnie z gośćmi, którzy pojawiają się w naszym studiu, komentować to, co dzieje się na bieżąco na katarskich boiskach.

Wtorek 22 listopada jest dla nas wyjątkowy, bo wówczas to nasza narodowa reprezentacja zainaugurowała grupowe zmagania, które mają nas doprowadzić do szczęśliwego finału. A za taki powszechnie uznawany jest awans do dalszych rozgrywek. Niektórzy twierdzą, że stać nas nawet na coś więcej, może nawet na walkę o strefę medalową. Czy tak faktycznie będzie? Pierwsze starcie z Meksykiem można uznać za sukces, bo meczu premierowego na mundialu nareszcie nie przegraliśmy. Z drugiej strony przebieg tego pojedynku układał się z każdą kolejną minutą coraz bardziej na remis, tak więc rzut karny był dla nas… jak prezent na zbliżające się Boże Narodzenie, no może Mikołajki. No cóż, nie tacy zawodnicy jak Lewandowski karnych na mistrzostwach świata nie strzelali, więc mówi się trudno, choć wszystko przemawiało za tym, że to 1:0 dowieźlibyśmy do końcowego gwizdka. Szkoda, naprawdę, szkoda.