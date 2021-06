Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej pod lupą prokuratury. Jest śledztwo w sprawie działań poprzedniego dyrektora

Przeszło 200 tysięcy złotych mogło stracić Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej z powodu zawarcia przez poprzedniego dyrektora niekorzystnych umów na usługi tłumaczenia. Postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratury prowadzi wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

- Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ nadzoruje postępowanie przygotowawcze, które zostało zainicjowane zawiadomieniem pracownika Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej - poinformowała Dziennik Zachodni Agnieszka Michulec, rzecznik prasowy bielskiej Prokuratury Okręgowej. Policjanci zabezpieczyli dokumenty, przesłuchują świadków Postępowanie prowadzone jest w sprawie wyrządzenia w styczniu 2021 r. szkody majątkowej w bielskim SFR w wysokości nie mniejszej niż 203 150 zł przez osobę zobowiązaną na podstawie decyzji właściwego organu do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, poprzez zawarcie niekorzystnych dla SFR umów na usługi tłumaczenia, czyli o przestępstwo z art. 296 par. 1 kk. Przepis ten mówi, że „kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Prokurator Michulec podkreśliła, że śledztwo w całości powierzono wydziałowi do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Przed kilkoma dniami policjanci na polecenie prokuratora wykonywali czynności w bielskim SFR - zabezpieczyli stosowne dokumenty. Do materiałów śledztwa dołączono materiały nadesłane przez posła Mirosława Suchonia. - Obecnie w postępowaniu tym są przesłuchiwani świadkowie oraz zabezpieczane są kolejne dokumenty. Postępowanie toczy się „w sprawie” - dodała prokurator Michulec. Przypomnijmy, że pod koniec lutego poseł Suchoń złożył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadomienie dotyczące działalności Tomasza Małodobrego w czasie pełnienia przez niego obowiązków dyrektora bielskiego studia. Poseł złożył również wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej, obejmującej m.in. gospodarkę finansową w czasie pełnienia obowiązków przez Małodobrego. Jak poinformował parlamentarzysta, podstawą do złożenia zawiadomienia i wniosku stały się informacje, które dotarły do jego biura poselskiego oraz dane pozyskane w trakcie kontroli poselskiej w Ministerstwie Kultury.

- W szczegółach moje zawiadomienie dotyczy następujących spraw: po pierwsze płatności za faktury dokumentujące rzekomo wykonane na rzecz Studia Filmów Rysunkowych usługi. O wykonaniu tych usług nikt z pracowników nie miał wiedzy, co może nosić znamiona wyprowadzania środków finansowych. Po drugie - kwestie płatności za dostawy wyposażenia. To wyposażenie mogło zostać zakupione zarówno z pominięciem wewnętrznych regulacji, ale również prawa zamówień publicznych, co może wskazywać na niegospodarność. Po trzecie moje zawiadomienie dotyczy również zatrudniania osób w sposób wskazujący na nepotyzm, co może oznaczać działanie na szkodę instytucji kultury, jaką jest Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej - mówił na lutowej konferencji prasowej poseł Suchoń.

Dyrektor stracił zaufanie ministra Tomasz Małodobry na stanowisko p.o. dyrektora SFR został powołany 18 grudnia 2020 r. przez ministra Piotra Glińskiego. Zastąpił Andrzeja Orzechowskiego, doświadczonego i docenianego reżysera, który w bielskim SFR był m.in. redaktorem, reżyserem, kierownikiem kina, zastępcą dyrektora i wreszcie dyrektorem. Nominacja Tomasza Małodobrego była dużym zaskoczeniem m.in. ze względu na jego brak doświadczenia w dziedzinie animacji. Poseł Suchoń, podczas styczniowej konferencji dla mediów nazwał tę nominację „skandaliczną”. Zwrócił uwagę, że nominacji nie poprzedziło żadne postępowanie konkursowe.

Odnosząc się do pytania DZ o doświadczenie w zakresie animacji Tomasz Małodobry wskazał, że w koncernie Disneya menedżerowie tacy jak Bob Chapek czy Robert Iger są odpowiedzialni za zarządzanie, a produkcje zostawiają specjalistom i artystom, tworząc jak najlepsze warunki do efektywnej pracy.

Jednak Małodobry został odwołany z funkcji p.o. dyrektora bielskiego SFR 22 lutego. - Powodem odwołania była utrata zaufania ze strony MKiDN - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.