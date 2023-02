Studniówka 2023 bytomskiego „Sikoraka". Uczniowie IV LO w Bytomiu im. Bolesława Chrobrego bawili się w hotelu Rezydencja. Zobacz zdjęcia

Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie z bytomskiego „Sikoraka

Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu odbyła się 10 lutego w szykownej Rezydencji Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.

Punktualnie o godzinie 19 wszystkie klasy odtańczyły tradycyjnego poloneza do muzyki z „Pana Tadeusza" oraz melodii „Czas Honoru". Nie zabrakło także wzruszających podziękowań dla nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły. Studniówkowicze zrobili im małą niespodziankę i... zatańczyli belgijkę pod muzykę na żywo. Co to było za szaleństwo! Jeden z maturzystów, wziął gitarę elektryczną i powalił wszystkich na kolana wszystkich swoją solówką. Warto dodać, że ten gest był bardzo miłym ukłonem dla nauczycieli - w końcu w "Sikoraku" belgijkę tańczy się często na długich przerwach.