Studniówka 2023 w Żorach. Maturzyści z Miarki - czyli Zespołu Szkół nr1 balowali w restauracji Arkadia. To była piękna impreza. ZOBACZCIE

Miarka bawiła się na Studniówce 2023 w Żorach

To już tradycja, że symboliczne sto dni przed maturą, uczniowie spotykają się na wyjątkowej imprezie, którą niewątpliwie zapamiętają do końca życia. W sobotę 11 lutego, maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, czyli popularnej Miarki, przybyli do restauracji "Arkadia", by wspólnie bawić się podczas studniówki. Każda z pań na ten wyjątkowy wieczór przygotowała nadzwyczajną kreację, choć dostojnie prezentowali się również panowie.