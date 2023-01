Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Będzinie. Doskonała zabawa, polonez, szampan i tańce maturzystów. Zobacz zdjęcia

Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kopernika w Będzinie

Studniówka rozpoczęła się w sobotę 14 stycznia o godzinie 18 w sali bankietowej ALFA w Mierzęcicach. Odpowiednia ilość miejsca, dobre jedzenie, no i przede wszystkim muzyka, która porywa do tańca. To wszystko sprawia, że zabawa po prostu musi być udana. Podczas niedzielnej studniówki na początek nie mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza, który został wykonany przez cztery klasy. Każda prezentacja miała inny układ choreograficzny.

Potem przyszedł czas na podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz gości, wśród których znaleźli się m.in. prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, starosta będziński Sebastian Szaleniec wraz z małżonką oraz poseł na Sejm RP Rafał Adamczyk. Pierwszą część studniówki zakończyła wspólna lampka szampana.