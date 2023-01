Studniówka III LO z Rudy Śląskiej. „W końcu nadszedł ten dzień” - mówili uczniowie

— Dla uczniów, rodziców i nauczycieli to ważny dzień – uroczystość i zwieńczenie czterech lat nauki. Każda studniówka jest inna, bo za każdym razem jest na niej inna młodzież. Zawsze jest to jednak wspaniałe wydarzenie i to jest najważniejsze – mówi Joanna Ilska dyrektor III LO w Rudzie Śląskiej.