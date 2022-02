Studniówka IV LO w Rybniku. Maturzyści "Kopernika" bawią się szampańsko w restauracji Biały Dom

Studnówka IV LO w Rybniku

Dokładnie 88 dni dzieli maturzystów od pierwszego egzaminu dojrzałości. Choć czasu do matury coraz mniej, to są dni, w których o zbliżającej się maturze po prostu się nie myśli. Takim dniem zdecydowanie jest studniówka. Potwierdzają to uczniowie IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.