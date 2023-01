Studniówka LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia

Nauczycielom podziękował za serce i rozum, za uśmiech i miłość, jakie tej młodzieży ofiarowali.

Swoje wystąpienie zakończył słowami Kochanowskiego: "Jakoby rok bez wiosny chcieli mieć ci, którzy by chcieli, by młodzi nie szaleli" i dał swoje przyzwolenie na odrobinę szaleństwa podczas tej zabawy, która miała trwać do czwartej rano.

Dla niego była to 30. studniówka w pracy nauczycielskiej i siedemnasta a stanowisku dyrektora.

Polonez zabrzmiał cztery razy: z muzyką Kilara z "Pana Tadeusza", z "Ogniem i mieczem" oraz "Czasu honoru". Wszystkie- z efektowną choreografią nauczycielki Karoliny Berger.