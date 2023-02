Studniówka na rynku? Dlaczego nie. Maturzyści z Rudy Śląskiej zatańczyli poloneza w centrum miasta

Maturzyści z Rudy Śląskiej zatańczyli poloneza na rynku

- To już taka rudzka tradycja, w którą chętnie włączają się młodzi ludzie, żeby oderwać się od codziennych obowiązków i zrelaksować przed maturą, która dla wielu z nich jest bardzo stresująca – komentuje wydarzenie Urząd Miasta.

- Teraz będą musieli się wziąć intensywnie do nauki, żeby wypaść na maturze jak najlepiej – słowa nauczycielki przytacza Urząd Miasta.

Uczniów poprowadzili Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej oraz inicjatorka wydarzenia i nauczycielka z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Mariola Mańka-Sgodzaj. Poloneza zatańczono do muzyki z filmu „Pan Tadeusz”.

Tegoroczne egzaminy dojrzałości rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. Jak podaje rudzki Urząd Miasta, w tym roku klasy maturalne w mieście liczą łącznie 655 uczniów – 373 osoby w liceach i 292 w technikach. Dołączamy do życzeń składanych przez władze Rudy Śląskiej i wszystkim maturzystom życzymy udanej zabawy na studniówkach, owocnych przygotowań do egzaminów, sukcesów w nauce i przyszłej pracy.