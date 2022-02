Studniówki a piąta fala. MEiN apeluje o przełożenie bali na marzec. Kolejne szkoły w woj. śląskim przesuwają terminy imprez

Szkoły w woj. śląskim przekładają studniówki

Rok temu z powodu pandemii studniówki zostały odwołane. W tym roku, pomimo rekordowych przyrostów zakażeń, Ministerstwo Edukacji i Nauki początkowo dało maturzystom zielone światło co do organizacji imprez. Kilka dni temu jednak wystosowało apel o to, aby komitety studniówkowe, które mają jeszcze taką możliwość, przesunęły bal na marzec.

Studniówki do tej pory odbywały się, obwarowane warunkami zaleconymi przez resort zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z tymi wytycznymi na studniówce przy jednym stole powinni siedzieć uczniowie tylko jednej klasy, sale do tańca należy wietrzyć co godzinę, a imprezy objąć limitami obowiązującymi w gastronomii. Chyba że pokażą paszporty covidowe, wtedy limity ich nie obowiązują.

W międzyczasie jednak resort edukacji odesłał uczniów od klasy V szkoły podstawowej wzwyż na zdalne nauczanie, które będzie obowiązywać co najmniej do 27 lutego. W efekcie w wielu szkołach organizacja studniówek stanęła pod znakiem zapytania. Zwłaszcza w woj. śląskim, gdzie od dwóch tygodni notowane są rekordowe przyrosty nowych zakażeń. W końcu ministerstwo zajęło stanowisko i w tej sprawie.