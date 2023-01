Studniówkowe przesądy i tradycje, których powinno się przestrzegać by zdać maturę. Znaliście wszystkie?

Studniówka to wydarzenie, które można przeżyć tylko jeden raz w życiu. Uświadamia nam ona, że egzaminy maturalne nadchodzą wielkimi krokami i rozpoczyna się nerwowe odliczanie. Wokół imprezy powiązanych jest wiele przesądów, które funkcjonują już od wielu lat. Które z nich warto znać i w jaki sposób mogą wpłynąć na egzaminy? Należy podchodzić do nich z dystansem i z przymrużeniem oka, jednak nie zaszkodzi pamiętać o kilku rzeczach. Co należy mieć na sobie, a co przy sobie? Zobaczcie!