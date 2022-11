Styl i klasa, czyli jesienne stylówki Oliwii - blogerki z województwa śląskiego. Modne ubrania na każdą kieszeń dla każdej z nas? Sprawdź!

Oliwia Czepkowska to blogerka modowa znana na Instagramie jako Oliwkaaaa_____. Na co dzień pokazuje stylizacje udowadniając, że można ubrać się ładnie nie mając w szafie zbyt wielu ubrań. Jej historia z Instagramem tak naprawdę rozpoczęła się na dobre w momencie kiedy była w ciąży, tj. w marcu 2022 roku. Blogerka zaczęłą dodawać stylizacje, w których chodziła na co dzień, tym samym inspirując inne kobiety w ciąży, które w ogóle nie wiedziały jak można ubrać się ładnie i wygodnie.

Od tego momentu jej konto rozwinęło się błyskawicznie. Na ten moment obeserwuje ją ponad 20 tysięcy osób. Dziewczyny inspirują się stylizacjami, kupują ubrania z polecenia blogerki, co daje jej niesamowitą radość.

"Być inspiracją dla drugiej kobiety to niesamowite uczucie!" - Mówi Oliwia Czepkowska