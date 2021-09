"Suicide Squad. Zła krew" [RECENZJA] Drużyna wyrzutków jednoczy się w szczytnym celu Bartłomiej Romanek

Harley Quinn i Deadshot raz jeszcze w rolach głównych. Nakładem wydawnictwa Egmont ukazał się kolejny album o drużynie wyrzutów i przestępców, siłą zmuszonych do służenia swojemu krajowi. "Suicide Squad. Zła krew" to album spod pióra znakomitego scenarzysty Toma Taylora i już to wystarczy za świetną rekomendację.