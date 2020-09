Sukces! Chirurdzy z Zabrza jako drudzy na świecie, przeszczepili płuca zniszczone przez Covid-19 u chorego ratownika medycznego

Ten 50- letni, w pełni sił mężczyzna, najpierw trafił do jednoimiennego szpitala w Tychach. Tam okazało się, że wirus koronawirusa jest wyjątkowo złośliwy i niszczy systematycznie płuca. Próbą ratunku było zastosowanie w krakowskim szpitalu ECMO, urządzenia zwanego sztucznymi płucami. Niestety i ta metoda, mimo wysiłków lekarzy nie przyniosła poprawy zdrowia mężczyzny.

Fantastyczne informacje przyszły do nas z Zabrza. Chirurdzy z powodzeniem przeszczepili płuca u chorego na Covid-19 ratownika medycznego. Wcześniej on ratował ludzi teraz sam musiał liczyć na pomoc lekarzy

- Nasz zabieg uda się bardzo dobrze. Pacjent w poniedziałek wychodzi do domu. Chciałbym podkreślić wyjątkowo dobrą współpracę trzech ośrodków, co przyczyniło się do medycznego sukcesu - wyjaśnia prof. Zembala i dodaje: - Mimo covidu i związanych z nim trudności udało się w naszym ośrodku w tym czasie przeprowadzić 1183 zabiegi, w tym skomplikowane przeszczepy.