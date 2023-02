Sukces Krzysztofa Kaczkowskiego z Sosnowca. Szabla Wołodyjowskiego dla naszego zawodnika. Gratulacje!

- Krzysiek Kaczkowski z Sosnowca zapisał się właśnie w historii Polskiej Szabli! Dziś w Warszawie wygrał Puchar Świata "O Szablę Wołodyjowskiego"!!! To najstarszy turniej w cyklu PŚ, którego historia sięga 1955 roku. Co warte podkreślenia, do dzisiejszego wieczoru na liście triumfatorów mieliśmy TYLKO czterech Polaków. Od ostatniego triumfu minęło 26 lat. Brawo Zagłębiowski Klub Szermierczy - Sosnowiec brawo trenerzy ZKSu! - skomentował w mediach społecznościowych Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.