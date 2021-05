Sukcesy x-kom - sponsora Rakowa Częstochowa - dzięki transformacji podczas pandemii. Rozmowa z Mariuszem Szałajem, wiceprezesem firmy x-kom

Nie będziemy zmieniać dotychczasowej strategii dotyczącej kanału sprzedaży tradycyjnej. Dla nas salon nie jest tylko i wyłącznie miejscem sprzedaży. To showroom, miejsce, w którym klient może przyjść, dotknąć i zobaczyć towar - mówi Mariusz Szałaj, wiceprezes firmy x-kom, który zdradza nam jak jego firmie udało się odnieść sukces w trudnym pandemicznym roku. Co ważne przedsiębiorstwo podczas epidemii wspomogła częstochowską służbę zdrowia, a od lat wspiera piłkarski Raków Częstochowa, który jest o krok od największych sukcesów w historii klubu. Jakie są cele przedsiębiorstwa w 2021 roku? Ambitne!

Rok 2020 z powodu pandemii był trudny dla wielu przedsiębiorstw i firm. x-kom w tym trudnym czasie odniósł jednak sukces, o czym świadczą wyniki finansowe. Jaka była tajemnica powodzenia firmy w ostatnich miesiącach? Rok, który mamy już są sobą był dla nas, jak i dla całej gospodarki, szczególnym wyzwaniem. Rok 2020, a konkretnie pierwszy kwartał tego roku, rozpoczął się od mocnego tąpnięcia, w którym firma musiała się jakoś odnaleźć. Nam udało się bardzo sprawnie i efektywnie przejść transformację na prace zdalną, zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a przede wszystkim zmienić zasady funkcjonowanie biznesu, aby zachować ciągłość operacyjną. Jak wyglądały zmiany w funkcjonowaniu firmy x-kom? Konieczne było wprowadzenie nowych procedur. Które obszary działalności trzeba było wzmocnić, aby osiągnąć zakładany cel biznesowy? Biuro przeszło na pracę zdalną. Magazyn, produkcja i wsparcie techniczne - pracę w tych miejscach musieliśmy dostosować do nowych warunków. Dlatego tam, pod koniec pierwszego kwartału, gwałtownie wzrosło nam zatrudnienie.

Cała natura, w której działamy, to po pierwsze silna noga e-commerce, która jest absolutnie kołem zamachowym dla obecnej sytuacji. Ważny jest również sektor, w którym funkcjonujemy, czyli handel elektroniką użytkową i laptopami. To są rzeczy niezbędne do pracy zdalnej i nauki w szkole. Silna noga e-commerce, mimo wyzwań związanych z lockdownem i kilkukrotnym zamrażaniem kanałów sprzedaży tradycyjnej, z nawiązką generuje nam to, co tracimy z powodu odcięcia sprzedaży salonowej. Ważna jest również rola managementu, który potrafił się odnaleźć w tej sytuacji we wszystkich wyzwaniach. Na przykład w momencie zamknięcia sklepów, nasi doradcy z salonów zaczęli pracować ze swoich domów, wspomagając dział contant center.

Jak rozumiem, zmiany w organizacji pracy w dużej mierze dotyczyły również magazynu.

Wykonana została gigantyczna praca po stronie magazynu. Nie mówię tutaj tylko o tym, co firma zrobiła dla pracowników, czyli wdrożeniu programów okresowych testów covidowych w każdy poniedziałek i szczepieniu przeciwko grypie. Wielkie znaczenie miało zarządzanie pracą, wdrożenie zmian i nowych reguł takich, jak zachowanie bezpiecznych odstępów, rotacja czy konwersja przepływów pracowników, aby magazyn był odcięty od biura. Głównym celem tych działań była ochrona ciągłości operacyjnej i biznesowej firmy x-kom.Wszystkie polityki, procedury i mechanizmy, które wdrożyliśmy, przynoszą nam bardzo duży pożytek i są owocne. Dzięki temu, po pierwsze, nie mieliśmy ani jednego dnia, abyśmy wstrzymali na chwilę zdolność operacyjna firmy. Po drugie ludzie, którzy pracowali zdalnie, bardzo dzielnie przystosowali się do nowej rzeczywistości. Po trzecie, jak już wspomniałem, firma działa w takim sektorze, ma taką rozpoznawalność marki i silny kanał e-commerce, że w sytuacji, która jest szkodliwa dla większości polskich przedsiębiorstw, my odnajdujemy się dość dobrze i kończymy rok z sukcesem. Wzrost przychodów rok do roku wynosi ok. 40 procent, wzrost rentowności na wyniku operacyjnym jest kilkukrotny. W trakcie tego ciężkiego roku, robimy szereg inicjatyw optymalizacyjnych, które pozwalają nam nie tylko skokowo zwiększyć przychody, ale również na to, że wynik operacyjny, który mamy na koniec dnia, jest kilkukrotne większy niż w 2019 roku. Biorąc pod uwagę to, jak poradziliśmy sobie z kryzysem i jak dobre były wyniki finansowe za rok 2020, firma wchodzi w nowy okres dobrze ustrukturyzowana z silnymi podstawami finansowymi na rok 2021i z bardzo ambitnymi planami związanymi z rozwojem, wzrostem sprzedaży i efektywnością działalności operacyjnej.

Jaka jest państwa strategia dotycząca działalności salonów x-kom w Polsce? Zamierzacie zrewidować ich liczbę?

Nie będziemy zmieniać dotychczasowej strategii dotyczącej kanału sprzedaży tradycyjnej. Dla nas salon nie jest tylko i wyłącznie miejscem sprzedaży. To showroom, miejsce, w którym klient może przyjść, dotknąć i zobaczyć towar. Może uzyskać fachową poradę, opinię i wsparcie. Pomimo tego, że okresowo w 2020 roku nasze salony były zamknięte, nie zamierzamy zmniejszać ich liczby. Zdradzi pan, jak w szczegółach wyglądają plany firmy na 2021 rok? Stawiamy przede wszystkim w dalszym ciągu na optymalizację i wzrost efektywności kosztowej organizacji, zarządzanie poprzez cele. Naszym celem jest również wzrost automatyzacji w magazynie, czyli uniezależnienie się od pracy ludzkiej, która pozwoli nam być bardziej efektywna nie tylko kosztowo, ale niekoniecznie konkurować z przedsiębiorstwami dookoła. Będziemy również bardzo dużo inwestować w rozwiązania IT. To fundament dla nas, jeśli chodzi o sprzedaż e-commerce. Większe zatrudnienie w tym sektorze i silniejsze kompetencje to szybszy rozwój.

Sprzedajecie Państwo zarówno komputery, jak i elektronikę użytkową. Co podczas pandemii sprzedawało się najlepiej? Nie ulega wątpliwości, że najlepiej sprzedawały się laptopy. Był to flagowy produkt, który był najbardziej pożądany. Oczywiście popyt był zróżnicowany w zależności od przedziałów cenowych, ale ogólnie laptopy były wiodącym produktem. W dużej mierze postawiliśmy na rozwój marek własnych, czyli „G4M3R-ów”, specjalnych komputerów stacjonarnych dla graczy. Ta grupa produktów odnotowała także dość duży wzrost porównując rok do roku. Dobrze sprzedawało się wszystko, co jest związane z praca zdalną, m.in. kamerki i inne związane z tym akcesoria. Jednak wzrost, jaki odnotowaliśmy dotyczy praktycznie wszystkich grup towarowych, które znajdują się w naszej ofercie. Gaming pozostaje ważnym obszarem Państwa działalności. W Waszej działalności nie ograniczacie się jedynie do sprzedaży sprzętu graczom, ale jesteście również partnerem drużyn esportowych.

Gaming pozostaje naszym oczkiem w głowie. W zeszłym roku otworzyliśmy Strefę Gracza w centrum handlowym Reduta w Warszawie. To jest miejsce, które być może z opisu przypomina trochę znane z lat 90-tych kafejki internetowe. Mamy tu przygotowanych kilkanaście stanowisk, na których można przetestować dowolny sprzęt gamingowy. Są konsole, komputery, laptopy, szeroki wybór myszek, klawiatur, słuchawek. Można też pograć w gry w okularach VR. Poza tym sponsoring e-sportowy. Wiem, że jesteśmy kojarzeni przede wszystkim jako sponsorzy Rakowa Częstochowa, ale jesteśmy też partnerem drużyny x-kom AGO, ubiegłorocznego Mistrza Polski, uczestnika e-sportowej Ligi Mistrzów.

Z punktu widzenia mieszkańców Częstochowy ważne jest nie tylko to, że zapewniacie Państwo miejsca pracy, ale również pomaganie. Podczas pandemii przekazaliście dużą liczbę sprzętu medycznego częstochowskiej służbie zdrowia. Pomogliście również dzieciom leczonym onkologicznie. Jesteśmy firmą ogólnopolską, ale działamy lokalnie, bo społeczność lokalna jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy częścią DNA lokalnej społeczności. Wraz z początkiem pandemii wiele firm zaangażowało się w pomoc, ale głównie finansową. My wyszliśmy z założenia, że szpitale powinny się zająć leczeniem, a nie kupowaniem brakujących urządzeń. Mamy kontakty z firmami, które produkują różne sprzęty, również te medyczne. Skonsultowaliśmy się ze Szpitalem Miejskim, co jest na ten moment najbardziej potrzebne i po prostu to kupiliśmy i dostarczyliśmy. Akcji charytatywnych jest oczywiście więcej, również poza Częstochową. Nie dalej jak dwa tygodnie temu pomogliśmy zorganizować sprzęt do nauki zdalnej dla dzieci, które są leczone w szpitalu onkologicznym w Łodzi. Również w lutym został wylicytowany mocny komputer gamingowy ze specjalną obudową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podpisem Jerzego Owsiaka.

Często słyszy się, że x-kom to wizytówka częstochowskiego biznesu. Jak Państwo przyjmujecie te słowa? Są to bardzo miłe słowa, a my robiliśmy, robimy i będziemy robić bardzo dużo na rzecz społeczności lokalnej. Nie zapominamy skąd się wywodzimy. Chcielibyśmy pozostać flagowym okrętem Ziemi Częstochowskiej. Firma x-kom wspiera również największy klub piłkarski w regionie, Raków Częstochowa. Wspieramy również lokalny sport. Wszyscy kibicujemy i wspieramy, a sukcesy przynoszą nam wiele radości. Mamy nadzieję, że już niebawem sytuacja covidowa wróci do normy i już na wiosnę będziemy mogli oglądać mecze Rakowa u siebie w Częstochowie, a nie w Bełchatowie.

*** Mariusz Szałaj Jest wiceprezesem x-kom. Był współzałożycielem 4Synchronicity, od ponad 20 lat związany z sektorem usług dla biznesu. Z sukcesem przeprowadzał projekty transformacji biznesowej na poziomie regionalnym i globalnym w ponad 50 krajach świata. Tworzył i zarządzał Centrami Usług (SSC, GBS) m.in. w Polsce, Rosji, Argentynie, Wenezueli, USA, Indiach, Chinach. Jest uznanym praktykiem w obszarze wzrostu efektywności operacyjnej przedsiębiorstw oraz optymalizacji modeli biznesu.

