„Superkomputery” dla małych i średnich firm, czyli Northern Data, AMD i Gigabyte z ofertą dla europejskich przedsiębiorstw

Superkomputery to bardzo drogie rozwiązania i do tego sektor, który zdominowały szybko rozwijające się amerykańskie firmy. W rezultacie wiele małych i średnich biznesów w Europie nie może wejść na ten rynek lub nie ma przewagi konkurencyjnej wobec większych graczy. Northern Data oferuje wydajne usługi w chmurze jak ML (Machine Learning) czy AI (Artificial Intelligence) znacznie większej grupie odbiorców. Połączenie procesorów AMD Epyc i akceleratorów AMD Instinct oferuje odpowiednią skalowalność przy niższej cenie, więc Northern Data mogło wprowadzić na rynek przystępne cenowo usługi „superkomputerowe” dla klientów działających na mniejszą skalę. Koszt trenowania systemów ML przy wykorzystaniu platformy AMD jest niższy, a pełny cykl uczenia może być znacznie bardziej efektywny kosztowo niż wcześniej: jeden eksperyment u głównego dostawcy usług w chmurze może kosztować 1987 euro (2339 dolarów), podczas gdy dzięki rozwiązaniom AMD można to samo zrealizować za 1100 euro (1295 dolarów).