Superksiężyc kwiecień 2021. Kiedy wypadnie Pełnia Różowego Księżyca? To pierwsza superłpełnia tej wiosny

Różowa Pełnia Księżyca na niebie. Kiedy i gdzie oglądać Różowy Księżyc? To pierwsza wiosenna pełnia Księżyca. Kwietniowa pełnia księżyca nazywana jest również Pełnią Kiełkującej Trawy lub Rybną Pełnią. Czy tego dnia Księżyc będzie różowy? Oczywiście, że nie, ale Srebrny Glob i tak będzie mocno rozświetlał tę noc. Jeżeli dopisze pogoda i na niebie nie będzie chmur, to Superksiężyc będzie można oglądać bez użycia specjalnych narzędzi - lornetki czy teleskopu.

Superksiężyc - kwiecień 2021. Pierwsza wiosenna pełnia Księżyca Różowa Pełnia Księżyca to najjaśniejsza pełnia w ciągu całego roku. Księżyc znajdzie się w punkcie orbity położonym najbliżej Ziemi. Kiedy Superksiężyc będzie widoczny? Różowy Księżyc powinien być widoczny na niebie w poniedziałek, 26 kwietnia, w momencie zachodu słońca. Kulminacyjny moment kwietniowej pełni będzie o godzinie 5.33 - już we wtorek, 27 kwietnia. To będzie pierwsza wiosenna superpełnia tego roku.

Kwietniowa pełnia to Pełnia Różowego Księżyca. Nazwa ta ma swoje źródło w kulturze indiańskiej, ponieważ w tym czasie na różowo kwitły dzikie kwiaty. W innych kulturach pełnia Księżyca w kwietniu nazywana jest Pełnią Rybną lub Jajeczną. Pełnię możemy obserwować na niebie co miesiąc, a dokładnie co 28,5 dnia.

Różowy Księżyc to połączenie dwóch zjawisk astronomicznych - "Superpełni", czyli momentu gdy Księżyc jest w pełni oraz czasu, gdy Księżyc jest najbliżej Ziemi. To właśnie dzisiejszej nocy nasz naturalny satelita znajdzie się najbliżej Ziemi. Pełnia nastąpi w momencie, gdy Księżyc jest najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Przez to może wydawać się jeszcze większy i jaśniejszy. Stąd też nazwa - Superksiężyc.

Nazwy pełni Księżyca Poszczególne pełnie Księżyca mają swoje nazwy. Większość nazw pełni Księżyca wywodzi się z kultury północnoamerykańskich Indian. Często związana jest też z okresem, w którym występuje i dotyczy np. upraw czy okresu kwitnienia jakiś roślin.