Superliga upadnie przed startem rozgrywek? Nieoficjalnie: część angielskich klubów rozważa wycofanie się z pomysłu. Będzie efekt domina?

To m.in. przepłacanie piłkarzy, menadżerów doprowadziło do sytuacji drastycznego wzrostu kosztów, co obnażyła pandemia koronawirusa i spadek wpływów z reklam, dnia meczowego. Superliga miała zasypać gigantyczną dziurę. Dużym kosztem, bo europejskich rozgrywek, gdzie - bardziej teoretycznie niż praktycznie - ci mniejsi wciąż mogą pokusić się o sukces na międzynarodowej arenie i skonsumowanie części finansowego tortu.

Część klubów chce zrezygnować

Superliga miała spowodować trzęsienie ziemi i tak się stało. Błyskawicznie zareagowały piłkarskie federacje, które zaznaczmy - też odpowiadają za ten stan rzeczy - promując największych graczy europejskiego futbolu. UEFA zapowiedziała poważne konsekwencje wobec klubów. Mogą one zostać usunięte z krajowych lig i nie będą mogły grać w europejskich pucharach. W grę wchodzi też zakaz gry na MŚ i ME dla piłkarzy, którzy grają w zespołach założycielach.

Fala krytyki prawdopodobnie przynosi pierwsze skutki. Nieoficjalnie, część angielskich klubów zamierza się wycofać z Superligi. Brytyjski The Sun nieoficjalnie informuje, że rezygnuje Chelsea Londyn i Manchester City. To właśnie w Wielkiej Brytanii najgłośniej protestowano na ulicach.

Będzie efekt domina? Wszystko na to wskazuje. Twitter już obiegły informacje o rezygnacjach prezesów Juventusu Turyn i Manchesteru United, którzy forsowali pomysł z Superligą. Idei sprzeciwili się też piłkarze Liverpoolu, którzy napisali we wspólnym oświadczeniu do mediów społecznościowych: "Nie podoba nam się to i nie chcemy, aby tak się stało".