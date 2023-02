"Superman. Człowiek, który spadł" RECENZJA Superbohater i ojciec. Komiksowa opowieść o relacjach między ojcem i synem Bartłomiej Romanek

Egmont

"Superman. Ten, który spadł" to pierwszy komiks o najpotężniejszym superbohaterze, który rozgrywa się po wydarzeniach z albumu "Nieskończona granica". To nowy rozdział w Uniwersum DC. Ciekawi jesteście, czy ten rozdział będzie dobrym rozdaniem? Po lekturze tomu o Supermanie, odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie poznamy, bo album trudno jednoznacznie ocenić.