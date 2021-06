Superstulatka z Gliwic skończyła 115 lat. Przeżyła dwie wojny i kilka epidemii. Tekla Juniewicz to ewenement na skalę światową

No, zero już przeszło. - odpowiada z uśmiechem na pytanie o wiek.

Najstarsza żyjąca Polka - pani Tekla Juniewicz - mieszka w Gliwicach. Dokładnie 10 czerwca 2021 r. kończy 115 lat. Superstulatka zachowuje zdrowe podejście i dystans do swojego wieku, mimo tego, że:

Tekla Juniewicz urodziła się w 1906 w Krupsku, miejscowości położonej niedaleko Lwowa, leżącej na terenie ówczesnych Austro-Węgier. Po śmierci matki trafiła do szkoły, którą prowadziły siostry Szarytki w Przeworku. Zakon przystosowywał młode dziewczyny do bycia żonami i matkami. Pani Tekla nabyła tam umiejętności ówczesnej "dobrej pani domu" - nauczono ją gotowania i haftowania, a także zapewniono solidne podstawy związane z dobrym wychowaniem.

Wiek najstarszej żyjącej Polki został udokumentowany przez Gerontology Research Group na podstawie badań Wacława Jana Kroczka, który przy współpracy z najbliższą rodziną i za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie odnalazł oryginalną metrykę urodzenia Pani Tekli, potwierdzającą jej datę urodzenia.

Czy długie życie to wyłącznie kwestia genów, energii do życia, poczucia humoru i optymizmu, który przez długie lata towarzyszył seniorce?

W 1926 roku natomiast pani Tekla wyszła za mąż i przeprowadziła się do Borysławia. Z kolei w roku 1945 podczas repatriacji Tekla Juniewicz wyjechała wraz z rodziną do Gliwic, gdzie jej mąż pracował w kopalni Sośnica.

Babcia opowiadała, że lekarz, który ją uratował, mówił: "Tekluniu, jak ty z tego wyjdziesz, to ty będziesz bardzo długo żyła".

Jak wspomina Adam Stachowski, wnuk Tekli Juniewicz, długowieczność superstulatki nie jest przypadkowa. W chwili, gdy siedmioletnia wówczas Tekla zachorowała na tyfus, wyjątkowe słowa skierował do niej lekarz.

Starość też radość

Jak opowiada wnuk pani Tekli, jego babcia starość miała cudowną. - Do 105 lat robiła obiady, do 102 lat poruszała się sama. Nawet wychodziła do sklepu. Myśmy się potem zaczęli denerwować i wyręczaliśmy ją w tych rzeczach.

Jak czuje się wyjątkowa seniorka? - Dokąd mam swój chleb, swoje wszystko, to się dobrze czuję. A jak nie będę miała nic, to kaput. - odpowiada z dystansem Tekla Juniewicz.

Mimo wspaniałego wieku pani Tekla zachowuje dystans do świata i do życia. Ale do tematów ostatecznych podchodzi z dużym szacunkiem.