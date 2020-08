Surface Go 2, niewielkie i mobilne urządzenie 2 w 1 Microsoftu. Test, recenzja

Microsoft wprowadził na rynek kolejną generację urządzeń Surface. Najmniejszym, najtańszym i jednym z najpopularniejszych jest Surface Go 2. Zgodnie z zamysłem producenta, to niewielkie, mobilne urządzenie 2 w 1 jest skierowane przede wszystkim dla tych, którzy dużo podróżują, a także dla uczniów czy studentów. A jak Surface Go 2 radzi sobie na co dzień?

Surface Go 2 to niewielki tablet, który w połączeniu z opcjonalną klawiaturą, a także z rysikiem i myszką zamienia się w pełnoprawnego laptopa. Jego niewielkie rozmiary są sporą zaletą – dzięki temu możemy mieć go ciągle przy sobie, na przykład w plecaku – zwłaszcza, że sam Surface Go 2 waży niewiele ponad pół kilograma. Obudowa, wydajność, akumulator Obudowa urządzenia wykonana została ze stopu magnezu i wygląda bardzo dobrze. Urządzenie jest trwała, a do tego eleganckie. Porty? USB 3.1 typu C (umożliwia nie tylko przesył danych, ale także ładowanie), gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port Surface Connect, a także port klawiatury Surface Type Cover i czytnik kart microSDXC. Są klawisze zasilania i głośności, a także dwa dobrze brzmiące głośniki stereo obsługujące technologię Dolby Atmos. Są i dwa studyjne mikrofony – zestaw odpowiedni np. do telekonferencji.

Zobacz, jak wygląda Surface Go 2:

Z tyłu znajduje się znany także z innych Surface’ów kickstand – odchylana „podstawka” utrzymująca urządzenie w pozycji pionowej, pod wybranym kątem. Dodajmy, że magnetyczne ramki utrzymują rysik Surface Pen (opcjonalne akcesorium) na obudowie. Aparat główny ma 8 MP i autofocusa. Na froncie urządzenia, nad ekranem, znajduje się zestaw czujników, m.in. kamera służąca do uwierzytelnienia użytkownika z funkcją Windows Hello. Kamerka przednia ma 5 MP. Sam ekran to dotykowy (10-punktowy wielodotyk) PixelSense o przekątnej 10,5 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 1920 x 1280. Zagęszczenie pikseli na poziomie 220 ppi jest wystarczające. Ekran chroni szkło Gorilla trzeciej generacji. Testowania przeze mnie wersja wyposażona była w wykonany w 14-nanometrowej litografii dwurdzeniowy procesor Intel Core m3-8100Y (1,1 GHz). Drugą, tańszą opcją jest Intel Pentium Gold 4425Y; w obu przypadkach mamy do czynienia ze zintegrowaną grafiką Intel UHD 615. 8 GB RAM (1867 MHz) i dysk SSD Toshiby o pojemności 128 GB wydają się wartościami wystarczającymi do codziennej pracy. Łączność stoi na wysokim poziomie. Jest WiFi 6, Bluetooth 5.0. W najwyższej konfiguracji – z LTE-A jest też slot na kartę nanoSIM, a urządzenie obsługuje również eSIM. Akumulator ma 27 Wh. Według producenta zapewnia do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Wszystko zależy od obciążenia urządzenia, ale mnie takiego wyniku nie udało się uzyskać. Było to raczej maksymalnie 7-8 godzin, co i tak jest dobrym wynikiem. Rozładowane urządzenie ładuje w się w niespełna półtorej godziny.

Surface Go 2 pracuje na Windowsie 10 w wersji S. To tzw. tryb Security, pozwalający na instalację aplikacji jedynie z Microsoft Store. Można go wyłączyć, jednak trzeba pamiętać o tym, że później nie będzie już można wrócić do trybu S. Ceny: Surface Go 2 i akcesoria Jak informuje Microsoft, między 1 lipca 2019 r. a 30 czerwca 2020 r., na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), wśród najchętniej kupowanych przez użytkowników urządzeń serii Surface były Surface Go 2, Surface Pro 7 oraz Surface Laptop 3. Po najmniejszego Surface’a sięga 34 proc. klientów.

Jak kształtują się ceny Surface Go 2? Na polskiej stronie Microsoftu podstawową wersję Surface Go 2 kupić można za 1999 zł. To model z procesorem Intel Pentium Gold 4425Y, 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej w standardzie eMMC. Za Surface Go 2 z tym samym procesorem, ale z 8 GB RAM i 128 GB pamięci zapłacić trzeba już 2699 zł. W obu przypadkach do czynienia mamy z wersją WiFi. Jak już wspomniałem, na testach miałem model z procesorem Intel Core M3, 8 GB RAM i dyskiem SSD 128 GB. Wersja WiFi kosztuje 3099 zł, natomiast LTE – 3599 zł.

Dodajmy, że klawiatura, rysik czy mysz to opcjonalne akcesoria, za które trzeba zapłacić. Surface Go Type Cover kosztuje 599 zł, Surface Pen 499,90 zł, a Surface Mobile Mouse 169 zł. Całość bardzo zwiększa możliwości Surface Go 2, ale też – jak widać – wyraźnie podnosi koszt zakupu. Podsumowanie Testowana przeze mnie wersja kosztuje ponad 3 tys. zł, jednak przez okres testów nie miałem powodów do narzekań – wydajność stała na zadowalającym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że to urządzenie, które świetnie sprawdzi się w codziennych zadaniach (internet, poczta), zdalnej nauce czy wreszcie przy odtwarzaniu multimediów. Tym, którzy potrzebują większej wydajności czy większego ekranu Microsoft oferuje inne urządzenia, na przykład Surface Pro 7. Podczas testów korzystałem z Surface Go 2 w domu, zabrałem go też na krótki, wakacyjny wyjazd. Urządzenie spisało się bardzo dobrze. Do niewielkich rozmiarów łatwo się przyzwyczaić i szybko je docenimy. Go 2 nawet z klawiaturą (pokryta alcantarą pełni też rolę eleganckiego etui) zajmuje niewiele miejsca. I właśnie klawiatura jest kluczowym akcesorium; dzięki niej Surface Go 2 z tabletu zamienia się w niewielki laptop. Dlatego też warto ją dokupić.

Dla kogo jest Surface Go 2? Na przykład dla podróżujących w celach biznesowych, uczniów – między innymi do nauki online, a jako drugie urządzenie w domu dobrze sprawdzi się także podczas wakacyjnych wyjazdów. Największe plusy Surface Go 2 to niewielkie rozmiary (mobilność), świetne wykonanie i atrakcyjny design, dobry ekran i głośniki oraz łączność. I w wersji z Intel Core M3 i SSD odpowiednia wydajność. Minusy? Wraz z akcesoriami, a co najmniej z klawiaturą, bez której praca z Go 2 traci mnóstwo zalet, cena zakupu jest wysoka. Przypomnę też raz jeszcze, że nie jest to sprzęt do zadań wymagających dużych zasobów obliczeniowych. Microsoft Surface Go2 specyfikacja: Ekran: 10,5-calowy PixelSense, rozdzielczość 1920 x 1280 (220 ppi), proporcje 3:2, kontrast 1500:1, ochrona Corning Gorilla Glass 3

Procesor: Intel Pentium Gold 4425Y lub Intel Core m3 ósmej generacji

Pamięć RAM: 4 GB lub 8 GB

Pamięć masowa: dysk eMMC: 64 GB lub SSD: 128 GB

Grafika: Intel UHD Graphics 615

Łączność: WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS: samodzielny i wspomagany GNSS, wersja 4G LTE Advanced: modem Qualcomm Snapdragon X16 LTE (slot na kartę nano SIM)

Czujniki: światła otoczenia, akcelerometr, żyroskop, magnetometr

Złącza: 1 x USB-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, 1 x port Surface Connect, port klawiatury Surface Type Cover, czytnik kart microSDXC, zgodność z pokrętłem Surface Dial

Inne: kamera przednia 5 MP (wideo 1080p w aplikacji Skype), kamera służąca do uwierzytelnienia użytkownika z funkcją Windows Hello, kamera tylna 8 MP z AF (wideo 1080p), dwa mikrofony Studio Mic, głośniki stereofoniczne o mocy 2 W z obsługą Dolby Audio

Wymiary: 245 x 175 x 8,3 mm

Waga: wersja WiFi od 544 gramów, wersja LTE Advanced od 553 gramów

System: Windows 10 Home w trybie S

