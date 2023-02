Świadczenie 500+. Już ponad 600 tysięcy rodziców i opiekunów złożyło wniosek na nowy okres świadczeniowy

Ponad 620 tysięcy rodziców złożyło wnioski o świadczenie wychowawcze

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.

Nowością jest aplikacja mobilna mZUS na smartfony i tablety

Kiedy ZUS zacznie wypłacać świadczenia?

Osoba, która złoży wniosek do 30 kwietnia, otrzyma świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli ktoś złoży wniosek w maju, dostanie świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca. W przypadku wniosków złożonych w czerwcu ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca. Osoby, które złożą wnioski w lipcu, otrzymają wypłatę do 30 września wraz z wyrównaniem od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu wypłata nastąpi do 31 października wraz z wyrównaniem od sierpnia.