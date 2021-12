Świąteczna Galeria Jurajska w Częstochowie. Centrum jest już ustrojone na Boże Narodzenie, a na klientów czeka kilkadziesiąt atrakcji OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Galeria Jurajska jest już pięknie przystrojona na święta Bożego Narodzenia. Warsztaty tworzenia ozdób, dekoracji i kalendarzy adwentowych, koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu m.in. Chóru Jasnogórskiego i kapeli góralskiej, a do tego czytanie bajek przez częstochowskich sportowców, artystów i… prezydenta Częstochowy. W Galerii Jurajskiej szykuje się wielkie odliczanie do świat, które do 19 grudnia!