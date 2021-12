Świąteczna ślizgawka w Parku Śląskim. Na łyżwach pojeździsz tuż obok Stadionu Śląskiego ZDJĘCIA

Świąteczna ślizgawka w Parku Śląskim. Na łyżwach pojeździsz tuż obok Stadionu Śląskiego

Lodowisko w Parku Śląskim ma wymiary 20x30 m. Wstęp na taflę kosztuje symboliczną złotówkę. Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew, w której można wypożyczyć sprzęt na ślizgawkę w cenie 5 zł za parę butów z łyżwami.

Lodowisko w Parku Śląskim uruchomiono 12 grudnia i będzie czynne dopóki pozwoli na to pogoda. Tafla jest otwarta od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 20. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.