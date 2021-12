Świąteczne jarmarki w weekend w Będzinie i Wojkowicach. Wspólne kolędowanie, konkursy, pokaz magii i rzeźbienia w lodzie

Pierwszy Jarmark Świąteczny w Wojkowicach z atrakcjami

To będzie pierwsze takie wydarzenie w Wojkowicach, przygotowane przez miasto oraz Miejski Ośrodek Kultury. By, zbaczyć, co będzie działo się w Parku Miejskim w okolicach muszli koncertowej, warto wybrać się tutaj w sobotę 18 grudnia oraz niedzielę 19 grudnia w godzinach 12-20.