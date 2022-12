Świąteczne trendy w wystroju wnętrz 2022. Jest miło, przytulnie i bardzo nastrojowo. Zobacz najmodniejsze aranżacje na Boże Narodzenie!

Nowoczesny wystrój wnętrz stawia na minimalizm i naturę

Podobnie, jak w sezonie ubiegłym, także i w tym roku ogromną popularnością w wystroju wnętrz cieszą się motywy, nawiązujące do natury. Z uwagi na to, bardzo modne jest drewno – niekoniecznie prawdziwe, ale chodzi przede wszystkim o nawiązanie w całej stylizacji do elementów, przypominających je chociażby w sposób wizualny. Przykładem są tutaj panele podłogowe lub ścienne, a także meble, które dodają uroku wnętrzom, czyniąc je niezwykle przytulnymi, a także bliskimi naturze. Poza drewnem są jeszcze inne elementy, wpisujące się w trendy, związane ze stylem boho. Znajdą się wśród nich oczywiście przedmioty plecione oraz liczne koszyki. Takie rzeczy wypełniają nasze półki, większe formy stoją gdzieś w kąciku lub przy sofie, a inne znajdują się nawet na stolikach – jako podkładki pod talerze. Nie brakuje ich także w łazienkach, gdzie pełnią rolę pojemników do przechowywania kosmetyków, a także kuchniach – na przykład w formie koszyków na pieczywo bądź owoce. W związku z tym, że w wystrojach wnętrz zapanowała moda na to, co wygląda naturalnie, kolorystyka utrzymana jest tam w różnych odcieniach zieleni i brązu, które wspaniale komponują się w domowej przestrzeni. Mile widziana jest duża ilość kwiatów, a wśród nich potężne rośliny, które stoją na podłodze niczym pokojowe drzewka. Nie brakuje też takich barw, jak beż, ecru czy biel, a wszystko to sprawia wrażenie minimalizmu.