Świąteczny jarmark na targowisku w Żarkach z ukraińskim stoiskiem

Zbiórkę charytatywną prowadzono na rzecz chorego, potrzebującego wsparcia finansowego mieszkańca gminy Przemka Pilisa, który napisał na swojej stronie internetowej:

- Choruję na nowotwór złośliwy, glejak nieoperacyjny III stopnia. Przeszedłem już radioterapię i 6 cykli chemioterapii. Przygotowały mnie one do nowoczesnej formy leczenia, która jest moją ostatnią szansą. To immunoterapia w klinice w Niemczech. W Polsce ta forma walki z nowotworem nie jest niestety dostępna. Dlatego wyjazd i leczenie wiążą się z ogromnymi kosztami. Chcę żyć, mam w sobie jeszcze dużo siły! Wierzę, że ta forma terapii podaruje mi jeszcze wiele szczęśliwych chwil. Niestety nie jestem w stanie sam jej opłacić... Dlatego proszę, daj mi więcej czasu. Wiem, że wszystko jest możliwe! Również dłuższe życie pomimo glejaka.