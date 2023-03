Światowy Dzień Drzemki w Pracy - 13 marca. Najśmieszniejsze MEMY o drzemce i surowości naszych szefów RED

Światowy Dzień Drzemki w Pracy obchodzony jest 13 marca 2023 roku. Tradycyjnie to święto ziewania i słodkich snów przypada 12 marca, ale w tym roku jest wyjątek. No bo jak zdrzemnąć się w pracy 12 marca, skoro ten dzień wypada w niedzielę? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Światowym Dniu Drzemki w Pracy, ale nie zachęcamy do spania, bo drzemka w pracy może mieć opłakane konsekwencje...