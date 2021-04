Światowy Dzień Książki – promocje, spotkanie z Wojciechem Chmielarzem i pół tysiąca książek dla dzieci do wygrania od Empiku

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Empik przygotował atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i młodszych miłośników czytania. 23 kwietnia startuje konkurs Empiku, w którym można wygrać roczny zapas książek dla dziecka, czyli 52 fascynujące historie na 52 tygodnie roku. Do młodych czytelników trafią wyselekcjonowane zestawy najciekawszych, najpiękniejszych i najbardziej wartościowych książek – łącznie pół tysiąca egzemplarzy. Nagrody zostaną przyznane dziewięciu laureatom w trzech kategoriach wiekowych: do 5 lat, 6-8 lat oraz 9-12 lat. Zgłoszenia do konkursu potrwają do 27 kwietnia. Więcej szczegółów dotyczących akcji można znaleźć na oficjalnej stronie Przecinek i Kropka na Facebooku.

Psycholożka dziecięca Monika Perkowska podaje prosty przepis na to, aby zachęcić dziecko do czytania – chodzi o to, aby samemu cieszyć się lekturą. Maluchy uczą się przez obserwację, a dzieci wychowujące się w domach, w których książka jest stale obecna, same są ciekawe, jakie fascynujące historie kryją się na zadrukowanych kartkach. – Rodzice są wzorem dla dzieci. Gdy oni spędzają wolny czas czytając, dzieci zauważają, że jest to dobry sposób na relaks i chcą spróbować tego samego. Gdy pójdą z rodzicami na wycieczkę do biblioteki lub księgarni, chętnie poszukają interesujących je pozycji. A to zapewne spotka się z aprobatą rodziców – przekonuje ekspertka.

Warto pamiętać, że najodpowiedniejszym czasem na pierwsze kontakty z książką, jest okres jeszcze przed ukończeniem trzeciego roku życia. Na bogatym literackim rynku nie brakuje tytułów, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia do zabawy z dzieckiem w każdym wieku i pozwalają oswoić je z tą formą poznawania świata. Psycholożka dziecięca dr Aleksandra Piotrowska podpowiada, kto może służyć rodzicom pomocą w wyborze najciekawszych lektur dla dziecka.