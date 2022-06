Światowy Dzień Leniwych Spacerów – 19 czerwca w Gliwicach odbędzie się Drugi Łabędzki Spacer. Poprowadzi polami wokół dzielnicy

Drugi Łabędzki Spacer w Światowy Dzień Leniwych Spacerów

19 czerwca to Światowy Dzień Leniwych Spacerów. Nietypowe święto, którego nie znajdziemy w „zwyczajnym” kalendarzu jest doskonałą okazją, by nieco zwolnić tempo i choć przez moment po prostu cieszyć się życiem i zauważyć otaczającą nas przyrodę.

- Dla gliwiczan i gliwiczanek to chwila by docenić zielone i niezmiernie cenne krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo tereny wokół Pól Łabędzkich. Z tej okazji zapraszamy na niedzielny spacer do Łabęd, gdzie bije zielone serce Gliwic. Wyjdźmy z domu, zwolnijmy, odpocznijmy i posłuchajmy śpiewu ptaków, dotknijmy kory drzew, powąchajmy jak pachną liście i rośliny na łące. Poobserwujmy, dokąd spieszą się mrówki i w jakie kształty układają się chmury! – czytamy w zapowiedzi niedzielnego spaceru.

Osoby chętne do wzięcia udziału spotykają się o godz. 15:00 przy kapliczce na styku ulic Staromiejskiej i Zamkowej w Łabędach. Trasa będzie przebiegać Czarną Drogą, czyli Drogą Rzeczycką i czerwonym szlakiem w kierunku Ligoty Łabędzkiej, a leniwy marsz zakończy się w strefie piknikowej przed świetlicą przy ul. Rzeczyckiej 27B. Organizator spaceru, którym jest Inicjatywa „Łabędy Nie Fabryka”, przypomina, by osoby wybierające się na niedzielną przechadzkę zabrały ze sobą nakrycie głowy, koc, wodę do picia i jedzenie.