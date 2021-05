Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W Zabrzu powstaje pierwszy w Polsce ośrodek leczenia i diagnostyki SM

- Są one doskonałym przykładem najlepszej efektywności w sytuacji kosztowej wysokobudżetowych terapii. Jednocześnie zapewniają optymalizację opieki nad pacjentem w zakresie specjalistycznej diagnostyki i najnowszego leczenia. Ponadto, umożliwiają równy dostęp dla wszystkich pacjentów do najnowszych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta - dodaje prof. Adamczyk – Sowa.

Dostęp polskich pacjentów do najnowszych terapii w SM, znacznie w ostatnich latach się poprawił. Niestety nadal czas od pojawienia się objawów SM do diagnozy wciąż jest zbyt długi . - Działania naszego środowiska specjalistów dążą do tego, by czas diagnostyki był maksymalnie skrócony. Chcemy, by wynosił on od 3 do 6-8 tygodni, a nie był liczony w miesiącach, czy nawet latach - zaznacza prof. Adamczyk – Sowa.