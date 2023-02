Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tą chorobą zmaga się 4 mln Polaków! Sprawdź, jakie daje objawy i gdzie szukać pomocy

Depresja w Polsce – specjaliści biją na alarm

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Eksperci ostrzegają, że do 2030 r. stanie się pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Według danych WHO, aż 350 mln osób na świecie choruje na depresję. W Polsce w 2017 r. szacowano, że chorych jest ok. 1,8 mln osób. Zaledwie 5 lat później, w 2022 r., liczba chorych wzrosła ponad dwukrotnie i wynosi aż 4 miliony. To cała populacja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Warszawy razem wziętych!