Światowy Dzień Wcześniaka. W Polsce co roku 26 tys. dzieci rodzi się zbyt wcześnie

Światowy Dzień Wcześniaka – co 10 dziecko rodzi się zbyt wcześnie

Statystyki dotyczące dzieci, które urodziły się przedwcześnie, nie napawają optymizmem. Dostępne źródła podają, że każdego roku na świecie ok. 15 mln dzieci to wcześniaki. Oznacza to, że co dziesiąte dziecko przychodzi na świat zbyt wcześnie. Sytuacja nie wygląda lepiej w Unii Europejskiej. Wcześniaki stanowią w europejskich szpitalach największą grupę dziecięcych pacjentów. W samej Polsce, według danych Instytutu Matki i Dziecka, co roku rodzi się ok. 26 tys. wcześniaków.

Symbolami Światowego Dnia Wcześniaka stały się skarpetki wiszące na sznurku oraz kolor fioletowy. 17 listopada wiele budynków w miastach jest podświetlanych właśnie na fioletowo, ponieważ ta barwa kojarzona jest z delikatnością.

Wcześniakami nazywa się dzieci, które urodziły się przed 37. tygodniem ciąży, czyli przed jej 9. miesiącem. Jak informuje Fundacja Wcześniak, konsekwencje zbyt wczesnego przyjścia na świat mogą być bardzo poważne. Przedwczesne narodziny powodują słabsze lub niedostateczne rozwinięcie narządów wewnętrznych, które może później odbić się na rozwoju psychofizycznym dziecka. Wcześniaki są bardziej narażone na różnego rodzaju komplikacje zdrowotne, problemy poznawcze, a nawet zaburzenia umysłowe w okresie dzieciństwa i dorosłości. Pomimo rozwoju medycyny, przedwczesne narodziny nadal są najczęstszą przyczyną zachorowalności i śmierci niemowląt.