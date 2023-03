Światowy Dzień Wody. Oto sposoby, by o nią dbać i oszczędzać pieniądze

Tlenek wodoru lub H2O, czyli po prostu woda, jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Pełni szereg kluczowych funkcji w ekosystemach i gospodarce. To podstawowy składnik wszystkich żywych organizmów, niezbędny również do ich życia, wzrostu i rozwoju. Na przykład człowiek średnio składa się z wody aż w 70%. Ten płyn pełni również ważną rolę w regulacji klimatu. Między innymi z tych względów już kolejny raz, z inicjatywy ONZ, 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

W zależności od przeznaczenia i miejsca występowania woda określana jest na różne sposoby. Najwięcej – aż 97 proc. – jest wody morskiej, która ze względu na wysokie stężenie chlorku sodu i innych soli nie jest zdatna do picia. Mogą zmienić to procesy odsalania, takie jak zamrażanie, odwrócona osmoza i destylacja. To rozwiązanie praktykowane już dziś m.in. na wyspach i obszarach, gdzie woda pitna jest trudno dostępna. Wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. Jest to o tyle ważny proces, że woda słodka, czyli pitna to zaledwie 3 proc. dostępnych na Ziemi zasobów. Składają się na nie pokrywa lodowa i lodowce, wody podziemne oraz powierzchniowe. (mat.pras.)