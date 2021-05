Święcenia kapłańskie w diecezji gliwickiej. Mamy sześciu nowych księży. W niedzielę odprawią swoje msze prymicyjne

Srebrny sarkofag i tłumy ludzi. Tak w 1938 r. Czechowice witały relikwie św. Andrzeja Boboli

W czwartek 20 maja rozpoczyna się Jubileuszowy Rok Ignacjański, który w Towarzystwie Jezusowym na całym świecie potrwa do 31 lipca 2022 roku. W diecezji bielsko-żywieckiej jubileuszową świątynią jest kościół św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach - to właśnie w Czechowicach w 1938 r. miało miejsce oficjalne powitanie na terenach Polski sprowadzonych z Rzymu relikwii tego świętego. Zdjęcia i film (!) z 1938 r. pokazują, jak wielkie było do wydarzenie w regionie.