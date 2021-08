Święcenie ziół w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej. Mszę odprawił Damian Gatnar

- Ale Matka Boża pozostała z nami pod osłoną pewnych wizerunków, figur, miejsc świętych, gdzie sama się ukazałam i prosiła nas, ludzi, o modlitwę, o czynienie pokuty, o odmawianie różańca. To są miejsca i chwile zastanowienia dla każdego z nas - mówił w homilii ks. Damian Gatnar, proboszcz parafii Wszystkich Świętych. - Maryja jako jedyna z ludzi została z ciałem i duszą zabrana do nieba, co potwierdził dogmat ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku, 1 listopada.Tak wierzy Kościół. Trwajmy w tej wierze. Ta wiara niejako podnosi godność człowieka na wyższy poziom, bo Maryja jako człowiek porodziła Syna Bożego, dlatego jej odejście, zaśnięcie, przejście do chwały nieba pokazuje nam nasz kierunek.