Świerklaniec i Nakło Śląskie będą miały obwodnicę. GDDKiA inwestuje w DK 78. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej

Dokumentacja ma powstać w 39 miesięcy. Ale to nie wszystko, bo w ramach złożonej oferty, biuro projektowe ma uczestniczyć w ciągu 7 kolejnych miesięcy w procedurze przetargowej, która wyłoni wykonawcę robot budowlanych. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy tej obwodnicy przewidziano do 2024 roku. A sama budowa miałaby się rozpocząć dopiero w 2025 roku i potrwać trzy lata.

- Na tym etapie wiadomo na pewno, że będzie to droga główna ruchu przyspieszonego – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA. – Takie drogi mogą być jedno lub dwujezdniowe. Po to właśnie robi się tę dokumentację i analizy, by wykazać potrzebę budowy konkretnego typu drogi – dodaje.

Warto dodać, że obwodnica Nakła i Świerklańca, nie będzie jedyną obwodnicą na DK78. Kilkadziesiąt kilometrów dalej trwa już budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby. Obecnie wykonawca czeka na pozwolenie na budowę, które po zatwierdzeniu wpływu inwestycji na środowisko ma wydać wojewoda śląski. Ma się to stać w ciągu najbliższych tygodni.

Obwodnica Zawiercia i Poręby będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Będzie miała w sumie około 24 km długości. Na razie w budowie jest pierwszy, 16-km odcinek. Drugi jest na etapie powstawania dokumentacji projektowej.

To nie koniec wielkiej budowy obwodnic na trasie DK 78, bo z obwodnicą Zawiercia będą się łączyły kolejne – obwodnica Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów. Będą to już jednak drogi jednojezdniowe, na których kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i pobocza.