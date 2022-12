Święta Bożego Narodzenia: Tak kiedyś strojono choinki i mieszkania! Większość ozdób była ręcznie robiona. Zobacz i przywróć wspomnienia

Galerie handlowe i supermarkety już od listopada zasypują nas kolorowymi ozdobami świątecznymi na choinki oraz licznymi dekoracjami. Każdy z nas może udekorować świąteczne drzewko i dom tak, jak tylko zapragnie. Zwracamy dużą uwagę na estetykę i wybieramy ozdoby, które będą pasować do naszego wnętrza. Kiedyś wybór światełek i bombek nie był tak różnorodny. Na drzewkach wisiały głównie ręcznie robione dekoracje i szklane, wzorzyste bombki. Drzewko mieniło się różnymi kolorami i niekoniecznie pasowało do całego wystroju mieszkania. Jednak ubieranie choinki było jednym z najbardziej wyczekiwanym przez dzieci momentem w każdym domu. Zobaczcie, jakie ozdoby wieszało się kiedyś. Może w waszym pudle z choinkowymi dekoracjami nadal znajdują się takie perełki?

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia kiedyś - wspomnienia przy świątecznym stole

Grudniowy okres świąteczny to wyjątkowy czas, w którym przy jednym stole spotykamy się całymi rodzinami. To czas zadumy i wspomnień. Często spotykając się w tak licznym gronie rozmawiamy o "dawnych czasach": jak to było kiedyś, jak przed świętami stało się w ogromnych kolejkach, a najlepszym prezentem pod choinkę były pomarańcze i czekolada, które właśnie wtedy smakowały najlepiej.