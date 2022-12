Święta last minute – jak się do nich przygotować? O tych rzeczach warto pamiętać. Mówi o. Euzebiusz Skorupa OFM

O czym naprawdę warto pamiętać?

„O tych x rzeczach musisz pamiętać przed świętami” – powie nam wiele artykułów. Często w wirze przygotowań zapominamy o tym, co najważniejsze. Zagonieni, łowimy okazje i karpie na stół. Jak nie zapomnieć o tym, co najważniejsze i nie usiąść do wieczerzy ze "zmęczoną twarzą" - przed czym przestrzega papież Franciszek?

Porozmawialiśmy z ojcem Euzebiuszem Skorupą - franciszkaninem z bazyliki w Katowicach-Panewnikach. To właśnie tam co roku powstaje jedna z największych szopek w Europie. Przed świętami Bożego Narodzenia wielu okolicznych mieszkańców przychodzi do panewnickiej bazyliki do spowiedzi.

— Ten „bum” na spowiedź w okresie Bożego Narodzenia jest bardzo duży. Zależy nam, żeby czas świąt przeżyć w czystości serca – opowiada o. Euzebiusz Skorupa

Spowiedź w bazylice trwa od wczesnego ranka do późnego wieczora. W piątek 23 grudnia zaplanowano ją od 6.00 do 21.00 a w dzień wigilii Bożego Narodzenia od 6.00 do 15.00.