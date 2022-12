Święta w domu Bocellich przepełnione są muzyką. Andrea Bocelli, jego syn Matteo i córka Virginia nagrali wspólną płytę

- Pierwsze szlaki przejścia muzyki klasycznej na wielkie obiekty i stadiony w latach 90. otworzyli Domingo, Carreras i Pavarotti, ale po nich szybko pałeczkę przejął Andrea Bocelli i dzisiaj nie ma sobie równych. Nie ma artysty z tego rodzaju muzyki, który byłby w stanie Bocellemu dorównać i to pod każdym względem: zainteresowania, sposobu promocji, całej otoczki, która wokół niego powstaje i tej legendy, która została już wokół niego zbudowana. Jest dzisiaj symbolem muzyki I co jest ważne, co widzimy po sprzedaży biletów: to artysta, który łączy pokolenia. Przełamał mnóstwo barier i wciąż to robi – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która kilkakrotnie zapraszała już słynnego tenora do Polski.