Świetni policjanci, niezwykli ludzie. Oto historie 21 bohaterów z woj. śląskiego. Przypominamy je z okazji Dnia Policjanta Barbara Kubica-Kasperzec

Zawdzięczam jej to, że żyję, nie wiem, co by się stało ze mną, gdyby nie jej pomoc. Jestem szczęśliwa, że stanęła na mojej drodze życia - tak o asp. Michalinie Labusek z gliwickiej komendy mówiła kobieta, która młodą policjantkę zgłosiła do konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Takich historii w komendach policji na całym Śląsku usłyszeć można wiele. Dziś przy okazji Święta Policji przypominamy kilka z nich.