Święto Metropolii 2023 będzie wyjątkowe. Kierunek GZM potrwa tym razem aż 41 godzin! O programie imprezy zdecyduje konkurs Bartłomiej Romanek

Tegoroczne święto Metropolii potrwa aż dwa dni, a konkretnie 41 godzin! Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podała datę tegorocznej imprezy. W tym roku Kierunek GZM odbędzie się 1 i 2 lipca. Kierunek GZM to nic innego jak festiwal wycieczek po ciekawych i intrygujących miejscach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To oferta skierowana do osób chcących ciekawie spędzić czas i przy okazji lepiej poznać Metropolię. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. O dokładnym programie zdecyduje konkurs.